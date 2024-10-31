В России разработали плавучий бронежилет

В России разработаны новые бронежилеты «Бор-М», позволяющие бойцу держаться на воде. Об этом «Известиям» рассказали в компании-разработчике — производственно-конструкторском предприятии НПП «Филлин» из Новосибирска.
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