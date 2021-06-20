Моргенштерн передумал жениться

Скандальный рэп-исполнитель и блогер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, опроверг появившуюся в СМИ информацию о его скорой женитьбе на 19-летней подруге Диларе Зинатуллиной, с которой он познакомился, когда ещё проживал в Уфе.