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Моргенштерн передумал жениться

Моргенштерн передумал жениться

Скандальный рэп-исполнитель и блогер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, опроверг появившуюся в СМИ информацию о его скорой женитьбе на 19-летней подруге Диларе Зинатуллиной, с которой он познакомился, когда ещё проживал в Уфе.

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Елена Мамонова
да рано ему ещё жениться
Светлана Снегина
а денежки то врозь ))))

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