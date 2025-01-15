Концепцию развития здравоохранения разработают для севера Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в январе 2025 года побывал в большой поездке по Братску и Братскому району, после которой поручил властям разработать концепцию развития здравоохранения северных территорий Приангарья на период 2025-2030 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии