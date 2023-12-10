С детства усвоив, что молоко ─ продукт полезный, мы продолжаем заливать им кукурузные хлопья и поглощать щедрые порции капучино, не задумываясь о том, что это может быть небезопасно.

Недавние исследования, проведенные Министерством сельского хозяйства США, показали, что рацион среднестатистического американца на 30-40% состоит из молока и молочных продуктов (молочные коктейли, мороженое, сыры, творог).
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