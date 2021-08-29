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Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане

Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане

Франция и Великобритания намерены призвать Организацию Объединенных Наций создать «зоны безопасности» в Кабуле для обеспечения защиты гуманитарных операций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.

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