Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане

Франция и Великобритания намерены призвать Организацию Объединенных Наций создать «зоны безопасности» в Кабуле для обеспечения защиты гуманитарных операций, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона.