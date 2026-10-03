💻❗️Интеграция адаптивного ИИ NestAI в контур управления средствами РЭБ многофункциональных истребителей JAS-39E/А Gripen-NG Шведская компания Saab заключила соглашение с финским разработчиком NestAI для внедрения технологий адаптивного искусственного интеллекта в свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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