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Закон, порядок, государство

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Военные коммунальщики Тихоокеанского флота проводят модернизацию сетей наружного освещения

Военные коммунальщики Тихоокеанского флота проводят модернизацию сетей наружного освещения

Переоснащение направлено на повышение уровня освещённости территорий воинских частей, городков и других объектов, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальных служб ТОФ.

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