«Мы вас бьем — а вы нас не видите»: Иран врезал американцам в самый большой глаз

Почему именно база Али-аль-Салем стала одной из главных целей Ирана Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Одной из важнейших мишеней Ирана стала авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте, где размещаются средства РЛС и элементы системы ПРО.