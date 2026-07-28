БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы вас бьем — а вы нас не видите»: Иран врезал американцам в самый большой глаз

«Мы вас бьем — а вы нас не видите»: Иран врезал американцам в самый большой глаз

Почему именно база Али-аль-Салем стала одной из главных целей Ирана Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Одной из важнейших мишеней Ирана стала авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте, где размещаются средства РЛС и элементы системы ПРО.

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