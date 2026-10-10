Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

165 подписчиков

Константин Бондаренко: Народ устал бояться — это главная угроза для любого режима

Константин Бондаренко: Народ устал бояться — это главная угроза для любого режима

Инициатива Анны Скороход о закреплении нейтралитета — это реальный шаг к миру или попытка отвлечь внимание от собственных судебных проблем? Действительно ли конституционный нейтралитет невозможен без отмены курса на евроатлантическую интеграцию, закреплённого при Петре Порошенко? Насколько прочной является европейская поддержка, если Владимир Зеленский ориентируется не на лидеров стран, а на предс… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым