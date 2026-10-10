Инициатива Анны Скороход о закреплении нейтралитета — это реальный шаг к миру или попытка отвлечь внимание от собственных судебных проблем? Действительно ли конституционный нейтралитет невозможен без отмены курса на евроатлантическую интеграцию, закреплённого при Петре Порошенко? Насколько прочной является европейская поддержка, если Владимир Зеленский ориентируется не на лидеров стран, а на предс… Читать далее: https://govorit.
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