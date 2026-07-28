После гибели ученого в Екатеринбурге «Единая Россия» обратилась в Следственный комитет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ФедералПресс. Руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести федеральную проверку обстоятельств нападения на ученого в Екатеринбурге.
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