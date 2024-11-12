Сикорский возмутился обсуждением еврейского происхождения жены в эфире TVN

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил возмущение после эфира на телеканале TVN, где ведущая Моника Олейник затронула тему еврейского происхождения его супруги, журналистки Энн Эпплбаум, в контексте его президентских амбиций.
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