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Царьград

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Убит за веру. В православном храме с особой жестокостью зарезан татарин, принявший Православие

Убит за веру. В православном храме с особой жестокостью зарезан татарин, принявший Православие

Прихожанина, перешедшего из ислама в Православие, зарезали в одном из храмов Москвы. Это не первый случай, когда жертвой преступников пострадал за свои убеждения.

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