Прогноз погоды в Крыму на 14 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 14 ноябряВ Симферополе +10 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +13 и небольшой дождьВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +9 и пасмурноВ Джанкое +9 и облачно с прояснениямиВ Ялте +11 и дождьВ Алуште +10 и дождьВ Керчи +8 и облачно с прояснениямиВ.