Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»

В Москве началась большая панихида по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ее проводит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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