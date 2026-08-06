В Выборге задержан 74-летний пенсионер. 🔹Оперативные действия провела полиция и ФСБ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о финансировании ФБК*.
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В Выборге задержан 74-летний пенсионер. 🔹Оперативные действия провела полиция и ФСБ. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о финансировании ФБК*.