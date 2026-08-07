НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рыбакина о лидерстве в туре по числу эйсов в сезоне: «Подача – мое главное оружие. Когда она работает, это всегда большое преимущество»

Елена Рыбакина высказалась о важности подачи после выхода в четвертый круг тысячника в Торонто. Сегодня она обыграла Энн Ли со счетом 6:2, 7:5, уступая по ходу второго сета 3:5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии