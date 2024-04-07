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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в профильной смене «Сибирский рубеж»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в профильной смене «Сибирский рубеж»

В течение недели участники 16 команд обучались обращению с оружием, ориентированию на местности, работе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), оказанию первой медицинской помощи и другим дисциплинам начальной военной подготовки.

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