Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в профильной смене «Сибирский рубеж»

В течение недели участники 16 команд обучались обращению с оружием, ориентированию на местности, работе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), оказанию первой медицинской помощи и другим дисциплинам начальной военной подготовки.
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