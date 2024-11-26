БРСД «Орешник» с конвенциональной боевой частью: свершилось

Да, свершилось!Ну что, господа «хейтеры», как там у нас теперь с невозможностью и нецелесообразностью создания баллистических ракет стратегического класса с конвенциональной боевой частью (БЧ)?С невозможностью обеспечения необходимой точности подхода боевых блоков (ББ)?С неминуемым началом «Третьей мировой войны» в её ядерном варианте в случае применения такого оружия?Как только появились сообщения о том, что по Украине применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с неядерной боевой частью, было понятно, что, скорее всего, это именно БРСД, то есть баллистическая ракета средней дальности, но никакого значения это не имеет, поскольку разница между МБР и БРСД весьма условна и с юридической точки зрения может составлять всего пару километров.