Экс-офицер США рассказал о вербовке мусульман «Моссадом»

Бывший офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет 10 апреля в беседе с «Известиями» рассказал, что служба внешней разведки «Моссад» участвует в вербовке мусульман в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), террористов-смертников или фанатиков.