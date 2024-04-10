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Экс-офицер США рассказал о вербовке мусульман «Моссадом»

Экс-офицер США рассказал о вербовке мусульман «Моссадом»

Бывший офицер армии США, американский политолог Скотт Беннет 10 апреля в беседе с «Известиями» рассказал, что служба внешней разведки «Моссад» участвует в вербовке мусульман в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), террористов-смертников или фанатиков.

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