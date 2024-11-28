Крис Авеллон призывает разработчиков, которые столкнулись с черным расизмо...

Крис Авеллон призывает разработчиков, которые столкнулись с черным расизмом при приеме в Obsidian, бороться в судеВчера арт-директор Obsidian Entertainment Мэтт Хансен сделал ряд неприятных заявлений в сторону Илона Маска и того, что миллиардеру не понравилось наличие местоимений в фентезийной Avowed: источник#Obsidian_Entertainment.
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