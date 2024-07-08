Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь petroff
    нПост-Украина. У к...
  • Наталья
    При чем здесь рождаемость??? Люди нужны СЕЙЧАС!!! Нужна достойная оплата труда  не менее 150 тысяс!!)и ответственный ...А ведь проблема и...
  • Балу -
    А будут выеживаться - заберём Хоккайду по самую Окинаву...)))Япония недоумевае...

Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию

Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет? А дело всё в миграционной политике, которую установил белорусский "батька" Григорий Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Не забывай.... что некий ПОГАНЫЙ народец... затормозил развитие России на целое столетие!!... и только сейчас, после их демонстрации их никчёмности и тупости... Россия начала, восстанавливать.... ИСТОКИ СВОИ.
Ответить
3 час.
Алексей Тан
Запомни... инородец!, -&quot;Дом построенный на песке (на ЛЖИ. на измышлениях) РУХНЕТ!.... и  ты хочешь, что бы РУССКИЕ, опирались на ваши БЛЕВОТИНЫ... как на действительность, и забыли.... а кто же это, последние столетия, приходил в Россию с ЯДОМ, верёвкой и содомией?!?.... а на Юге и западе... только ваша грязная помесь живёт.
Ответить
29 мин.
Андрей Бедный
Ты точно ёбнутый )))
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх