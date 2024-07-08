КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет? А дело всё в миграционной политике, которую установил белорусский "батька" Григорий Лукашенко.
Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию
Комментарии
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Алексей Тан
Не забывай.... что некий ПОГАНЫЙ народец... затормозил развитие России на целое столетие!!... и только сейчас, после их демонстрации их никчёмности и тупости... Россия начала, восстанавливать.... ИСТОКИ СВОИ.
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3 час.
Алексей Тан
Запомни... инородец!, -"Дом построенный на песке (на ЛЖИ. на измышлениях) РУХНЕТ!.... и ты хочешь, что бы РУССКИЕ, опирались на ваши БЛЕВОТИНЫ... как на действительность, и забыли.... а кто же это, последние столетия, приходил в Россию с ЯДОМ, верёвкой и содомией?!?.... а на Юге и западе... только ваша грязная помесь живёт.
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29 мин.
Андрей Бедный
Ты точно ёбнутый )))
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11 мин.
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