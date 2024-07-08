Русские ещё больше зауважали Лукашенко: Узнали, почему мигранты не едут в Белорусcию

Не забывай.... что некий ПОГАНЫЙ народец... затормозил развитие России на целое столетие!!... и только сейчас, после их демонстрации их никчёмности и тупости... Россия начала, восстанавливать.... ИСТОКИ СВОИ.

Алексей Тан

Запомни... инородец!, -"Дом построенный на песке (на ЛЖИ. на измышлениях) РУХНЕТ!.... и ты хочешь, что бы РУССКИЕ, опирались на ваши БЛЕВОТИНЫ... как на действительность, и забыли.... а кто же это, последние столетия, приходил в Россию с ЯДОМ, верёвкой и содомией?!?.... а на Юге и западе... только ваша грязная помесь живёт.