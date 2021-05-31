Происшествия

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В Алтайском крае предъявлено обвинение 14-летней жительнице региона в совершении насилия в отношении малолетней девочки

Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п.

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