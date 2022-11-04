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Бускетс о Пике: «С ним уходит часть эмблемы «Барсы» и ее истории. Нам будет его не хватать»

Серджи Бускетс прокомментировал решение Жерара Пике завершить карьеру. «Нам будет его не хватать. Мне грустно, ведь мы пережили много незабываемых моментов.

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