Свердловского борца с коррупцией Дьякова перевезли в СИЗО Челябинска

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, арестованного по обвинению во взятке, перевезли из Екатеринбурга в СИЗО Челябинска.
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