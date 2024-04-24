Свит: США должны дать Украине оружие для нанесения удара внутри России

Полковник в отставке Джонатан Свит, прослуживший 30 лет офицером военной разведки США, заявил, что на президенте Байдене и его команде национальной безопасности лежит ответственность положить конец конфликту на Украине.
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