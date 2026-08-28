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При штурме Славянска и Краматорска пехоту сберегут дроны и авиабомбы

При штурме Славянска и Краматорска пехоту сберегут дроны и авиабомбы

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города.

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