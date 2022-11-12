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Товарищеский матч. Эквадор сыграет с Ираком

Национальные сборные проводят товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2022. Товарищеский матч Эквадор – Ирак Дата проведения 12 ноября, 20.

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