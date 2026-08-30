«Барселона» близка к соглашению о переходе форварда Джастина Минайи

Минайя может стать уже 11-м новым игроком каталонского клуба в преддверии нового сезона. Этот шаг — часть стратегии укрепления состава и обновления команды.
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