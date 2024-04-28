ВС РФ уничтожили ангары с БПЛА и склады авиатехники ВСУ

За прошедшие 24 часа Вооруженные силы Российской Федерации провели операцию по уничтожению украинских ангаров, где находились ударные беспилотники, а также складов с боеприпасами и авиатехникой на различных аэродромах.
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