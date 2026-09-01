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Царьград

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МИД России призвал туристов не посещать север Непала после паводка

МИД России призвал туристов не посещать север Непала после паводка

МИД России призвал русских туристов избегать северных районов Непала из-за паводка. По словам Марии Захаровой, успешно эвакуированы 10 граждан, ещё 12 остаются пропавшими.

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