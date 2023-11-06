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Диснеевские злодеи, которые отражают тёмную и коварную сторону каждого знака зодиака.

Диснеевские злодеи, которые отражают тёмную и коварную сторону каждого знака зодиака.

Диснеевские злодеи – не главные герои мультфильмов. Однако без них не было бы самой истории. На кого из них похож Ваш знак зодиака? Вы злобная фея, морская ведьма, жестокий колдун, мечтающий о вселенской власти и силе? Узнаем в статье.

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