Диснеевские злодеи, которые отражают тёмную и коварную сторону каждого знака зодиака.

Диснеевские злодеи – не главные герои мультфильмов. Однако без них не было бы самой истории. На кого из них похож Ваш знак зодиака? Вы злобная фея, морская ведьма, жестокий колдун, мечтающий о вселенской власти и силе? Узнаем в статье.