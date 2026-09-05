Почему почти не сохранились старые русские карты, хотя их было довольно много

До Петра I русские карты не были редкостью, хотя сегодня может показаться иначе: большинство старых оригиналов просто не дожило до наших дней.
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А сейчас на Западе придумывают разные отговорки. Тартария это просто так надпись над территорией.
Карты были сознательно уничтожены при Петр1. Они были документами показывающим, Россию до её окупации в Смутное время.