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TRENDYMEN

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Почему почти не сохранились старые русские карты, хотя их было довольно много

Почему почти не сохранились старые русские карты, хотя их было довольно много

До Петра I русские карты не были редкостью, хотя сегодня может показаться иначе: большинство старых оригиналов просто не дожило до наших дней.

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