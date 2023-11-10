МиГ ВСУ сбит российской армией, атаки «самоубийц» продолжаются при форсировании Днепра: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 ноября 2023 года

В небесной арене восточной Украины разыгрался очередной акт доминирования российских войск: в районе населенного пункта Коптево ДНР украинский истребитель МиГ-29 был сбит, став 533-м украинским воздушным судном, покинувшим небеса с начала специальной военной операции (СВО).
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