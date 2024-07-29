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Царьград

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"Это было потрясающе!": Жена Джо Байдена пришла в восторг от насмешек над христианством на открытии Олимпиады

"Это было потрясающе!": Жена Джо Байдена пришла в восторг от насмешек над христианством на открытии Олимпиады

Жена президента США Джо Байдена Джилл Байден пришла в восторг от насмешек над христианством на открытии Олимпиады.

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