В России планируют построить до 2036 года более 1600 гражданских судов

Более 1600 гражданских судов и единиц морской техники должны быть построены до 2036 года в России согласно базовому сценарию стратегии развития судостроительной промышленности, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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