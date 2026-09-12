Береговая охрана Филиппин: число жертв пожара на пароме выросло до 76 человек

Число погибших при пожаре на пароме MV June Aster у берегов филиппинской провинции Палаван выросло до 76 человек после того, как спасатели обнаружили еще 41 тело на выгоревшем судне.
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