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Центробанки заметили перегрев на рынке ИИ

Центробанки заметили перегрев на рынке ИИ

Бум инвестиций в искусственный интеллект начал демонстрировать признаки уязвимости, предупредил Банк международных расчетов (BIS) — организация, которую называют «центробанком центральных банков».

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