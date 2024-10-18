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  • Eduard
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Главные умы России против СВО? Дугин сказал прямо: "У нас эпическая катастрофа"

Пока мы критикуем беглых релокантов, которые дискредитируют русскую армию, социологи из Russian Field выяснили интересное: в России есть особая прослойка граждан, негласно выступающая против политики Кремля.

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