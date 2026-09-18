629 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены в небе над регионами России в течение минувшей ночи. «В течение прошедшей ночи, с 20.
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Воздушную оборону Москвы,буржуи всю разорили,а теперь радуются как дети,вот какие мы меткие.Меткие наши солдаты,защищающие наши земли,мать и свою семью.Ещё не знают,что воюют за хотелки буржуев.Если бы умышлено не разорили СССР,то военых действий и в помине не было бы.