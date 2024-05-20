ФОК построят на улице Молдагуловой

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка на строительство спортивного объекта с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) рядом со станцией метро «Выхино».
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