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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Когда  уже  мы   станем   хотя  бы  чуть-чуть  негуманны?

Когда  уже  мы   станем   хотя  бы  чуть-чуть  негуманны?

Русские - успешный, прагматичный и жёсткий народ Намедни   я  прочитала    (ну  и перепостила, или  как  там  это   называется  в  телеграмме) текст,  где  были  такие  слова: "Отбросьте в сторону идиотскую фразу "мы не такие".

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Комментарии
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Владимир Витковский
На сайте тупорылый только ты.
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
Браво, эта соплежуйка из породы рабов...
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10 час.
Андрей Павлов
Правильно, у нас именно классический империализм. Публичная власть - ширма, прикрывающая власть реальную. Примеров этого хватает даже в открытом информационном пространстве. Делаются абсолютно неразумные с точи зрения здравого смысла вещи, а если взглянешь на них через призму капитализма, то все логично. Так что без социального государства нам труба. Олигархат не только на Западе, но и у нас космополитичен, и территория под названием Россия для него всего лишь ресурс, не более того.
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1 час.

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