Русские - успешный, прагматичный и жёсткий народ Намедни я прочитала (ну и перепостила, или как там это называется в телеграмме) текст, где были такие слова: "Отбросьте в сторону идиотскую фразу "мы не такие".
Когда уже мы станем хотя бы чуть-чуть негуманны?
Комментарии
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Владимир Витковский
На сайте тупорылый только ты.
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
Браво, эта соплежуйка из породы рабов...
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10 час.
Андрей Павлов
Правильно, у нас именно классический империализм. Публичная власть - ширма, прикрывающая власть реальную. Примеров этого хватает даже в открытом информационном пространстве. Делаются абсолютно неразумные с точи зрения здравого смысла вещи, а если взглянешь на них через призму капитализма, то все логично. Так что без социального государства нам труба. Олигархат не только на Западе, но и у нас космополитичен, и территория под названием Россия для него всего лишь ресурс, не более того.
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1 час.
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