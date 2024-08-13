Когда  уже  мы   станем   хотя  бы  чуть-чуть  негуманны?

Андрей Павлов

Правильно, у нас именно классический империализм. Публичная власть - ширма, прикрывающая власть реальную. Примеров этого хватает даже в открытом информационном пространстве. Делаются абсолютно неразумные с точи зрения здравого смысла вещи, а если взглянешь на них через призму капитализма, то все логично. Так что без социального государства нам труба. Олигархат не только на Западе, но и у нас космополитичен, и территория под названием Россия для него всего лишь ресурс, не более того.