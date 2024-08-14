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Царьград

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Народные приметы на 15 августа 2024: что можно и нельзя делать в день Степана-Сеновала

Народные приметы на 15 августа 2024: что можно и нельзя делать в день Степана-Сеновала

Православные верующие 15 августа чтят блаженного Василия Московского, а в народном календаре это день назвали Степан-Сеновал.

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