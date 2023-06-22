Военное обозрение

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Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО до полного выполнения ее обязательств по Мадридскому меморандуму

Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО до полного выполнения ее обязательств по Мадридскому меморандуму

Швеция не получит одобрения от Турции на вступление в Североатлантический альянс, пока не выполнит условия Мадридского меморандума.

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