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Как РФ лишила Украину высокоточного оружия из США: что не так с бомбами Запада

Как РФ лишила Украину высокоточного оружия из США: что не так с бомбами Запада

Как РФ лишила Украину высокоточного оружия из США: что не так с бомбами Запада Юлия СоколоваИздание The New York Times, ссылаясь на слова командиров Вооруженных сил Украины, сообщило, что западные образцы вооружения оказались неэффективными в реальных боевых условиях.

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