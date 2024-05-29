Как РФ лишила Украину высокоточного оружия из США: что не так с бомбами Запада Юлия СоколоваИздание The New York Times, ссылаясь на слова командиров Вооруженных сил Украины, сообщило, что западные образцы вооружения оказались неэффективными в реальных боевых условиях.