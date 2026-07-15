Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Почему тревожные женщины выбирают эмоционально холодных мужчин?

Почему тревожные женщины выбирают эмоционально холодных мужчин?

Многие женщины задают вопросы «Почему меня так тянет к эмоционально отстранённым мужчинам?», «Почему я выбираю тех, кто не готов дать мне ясность?», «Почему надёжные и внимательные мужчины кажутся мне скучными?» Если вы знакомы с чувством тревоги в отношениях, страхом быть покинутой или ощущением, что вас могут не заметить, то эта статья Swjournal.

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