Почему тревожные женщины выбирают эмоционально холодных мужчин?

Многие женщины задают вопросы «Почему меня так тянет к эмоционально отстранённым мужчинам?», «Почему я выбираю тех, кто не готов дать мне ясность?», «Почему надёжные и внимательные мужчины кажутся мне скучными?» Если вы знакомы с чувством тревоги в отношениях, страхом быть покинутой или ощущением, что вас могут не заметить, то эта статья Swjournal.