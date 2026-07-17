Александр Гвардис указал на ошибку арбитра в матче Англия — ДР Конго

Инспектор Российской Премьер-Лиги и УЕФА Александр Гвардис раскритиковал решение арбитра, который не назначил пенальти в пользу Гарри Кейна в матче Чемпионата мира-2026 между Англией и ДР Конго, отметив ошибку в оценке эпизода.
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