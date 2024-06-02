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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Оренбурга» о трансфере Воробьева: «Переговоры напоминают «собачьи свадьбы», хотите купить игрока – напишите бумагу. Официальных предложений не было»

Ранее стало известно об интересе к лучшему бомбардиру клуба со стороны «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара».

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