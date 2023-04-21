Пассажирский транспорт Петербурга использует более 1500 белорусской техники

Между Северной столицей и Минском наладилось тесное сотрудничество. Глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что между Северной столицей и промышленными предприятиями Республики Беларусь сложилось эффективное сотрудничество.
Между Северной столицей и Минском наладилось тесное сотрудничество. Глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что между Северной столицей и промышленными предприятиями Республики Беларусь сложилось эффективное сотрудничество.
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