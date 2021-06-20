Красноярский врач возвращает женщинам грудь после ампутации из-за рака

Каждое третье воскресенье июня, а в этом году это 20 июня, отмечают День медицинского работника. Накануне праздника мы встретились с уникальным доктором из Красноярска — он пришивает людям отрезанные руки и пальцы, возвращает женщинам ампутированную после рака грудь, плавает в ледяной воде в конце декабря, ездит на мотоцикле, а еще — снялся в документальном фильме, который взял приз на престижном кинофестивале.