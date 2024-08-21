Санду будет официально выдвинута кандидатом в президенты от ПДС

Действующий президент Молдавии Майя Санду будет официально выдвинута кандидатом на предстоящих выборах на пост президента от правящей Партии действия и солидарности (ПДС), сообщила 21 августа пресс-служба ПДС.
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